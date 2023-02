LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA: Manila Esposito d’oro nel corpo libero! Levantesi argento alle parallele, Alice D’Amato terza! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32: Nelle parallele l’oro è andato all’ucraino Kovtun con il punteggio di 15.366, argento a sorpresa per l’italiano Matteo Levandesi con 12.666, bronzo per il filippino Yulo con 15.166 16.30: Arrivano altre tre medaglie per la Ginnastica azzurra! C’è l’oro, il secondo a Cottbus per Manila Esposito, prima al corpo libero con 13.566, argento per la britannica Ruby Evan con 13.466, bronzo per l’altra azzurra, Alice D’Amato con 13.133 16.28: E’ argento PER MATTEO LEVANDESI! Kovtun con 15-366 vince la gara come da pronostico ma l’azzurro ha disputato una grandissima gara! 16.27: Buono l’esercizio di Kovtun con qualche piccola ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32: Nelle parle l’oro è andato all’ucraino Kovtun con il punteggio di 15.366,a sorpresa per l’italiano Matteo Levandesi con 12.666, bronzo per il filippino Yulo con 15.166 16.30: Arrivano altre tre medaglie per laazzurra! C’è l’oro, il secondo aper, prima allibero con 13.566,per la britannica Ruby Evan con 13.466, bronzo per l’altra azzurra,con 13.133 16.28: E’PER MATTEO LEVANDESI! Kovtun con 15-366 vince la gara come da pronostico ma l’azzurro ha disputato una grandissima gara! 16.27: Buono l’esercizio di Kovtun con qualche piccola ...

