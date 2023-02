LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA: Macchini, Maggio, D’Amato ed Esposito per nuove vittorie (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica. A Cottbus (Germania) vanno in scena le ultime finali della tappa d’apertura per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Si preannuncia grande spettacolo in terra teutonica, dove gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per salire sul podio. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista. Carlo Macchini si presenta con il miglior punteggio di qualifica alla sbarra e vuole sognare in grande. Martina Maggio è una delle favorite della vigilia alla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alladelladeldi. A(Germania) vanno in scena le ultime finali della tappa d’apertura per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Si preannuncia grande spettacolo in terra teutonica, dove gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per salire sul podio. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista. Carlosi presenta con il miglior punteggio di qualifica alla sbarra e vuole sognare in grande. Martinaè una delle favorite della vigilia alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cottbus 2023 in DIRETTA - PowerBasketSa : ??Festeggia con noi grazie a: Eden Banqueting Floros Ginnastica Ritmica Thiago STM Dj | thanks to Made in Italy Pow… - rgmargg : Amici di ginnastica comincia la serie a di ginnastica ritmica. La a2 è iniziata alle 15 su youtube: -