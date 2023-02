LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: tra poco le semifinali con Tomasoni e Zorzi (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:48 Si ripropone lo scontro Naeslund-Smith nella seconda semifinale. Dentro anche Maier per un segmento da brividi! MAIER Daniela GER GANTENBEIN Talina SUI NAESLUND Sandra SWE SMITH Fanny SUI 08:47 Thompson e Ofner volano in finale. sarà small final invece per Cousin e Baron, alle prese con una prestazione problematica. 08:46 Start section da antologia per Thompson che dopo il secondo tempo di reazione si porta al comando superando Ofner 08:45 Ecco la prima semifinale. Si parte! THOMPSON Marielle CAN OFNER Katrin AUT COUSIN Sixtine SUI BARON Alizee FRA 08:44 Stanno per cominciare le semifinali femminili, poi ci saranno quelle maschili 08:43 Leman in volata supera Midol. Il canadese e il francese passano in semifinale. Ci sono tre canadesi in semifinale, due di questi (Howden e Drury) ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:48 Si ripropone lo scontro Naeslund-Smith nella seconda semifinale. Dentro anche Maier per un segmento da brividi! MAIER Daniela GER GANTENBEIN Talina SUI NAESLUND Sandra SWE SMITH Fanny SUI 08:47 Thompson e Ofner volano in finale. sarà small final invece per Cousin e Baron, alle prese con una prestazione problematica. 08:46 Start section da antologia per Thompson che dopo il secondo tempo di reazione si porta al comando superando Ofner 08:45 Ecco la prima semifinale. Si parte! THOMPSON Marielle CAN OFNER Katrin AUT COUSIN Sixtine SUI BARON Alizee FRA 08:44 Stanno per cominciare lefemminili, poi ci saranno quelle maschili 08:43 Leman in volata supera Midol. Il canadese e il francese passano in semifinale. Ci sono tre canadesi in semifinale, due di questi (Howden e Drury) ...

