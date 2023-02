LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tomasoni e Deromedis passano ai quarti, fuori Zuech (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:43 BENEEEEEEEEE Deromedis IN RIMONTA STRAPPA IL PASS PER I quarti superando in volata Del Bosco, primo posto per Drury. Occhio perché o canadesi sembrano avere un altro passo oggi 07:43 Simone si avvicina a Del Bosco! Forza Simone. 07:42 Terzo tempo di reazione per Deromedis, Drury e Del Bosco prendono il largo 07:41 ATTENZIONE! ADESSO TOCCA A SIMONE Deromedis, ECCO LA SUA HEAT MOLTO COMPETITIVA Deromedis Simone ITA DAVIES OLIVEr GBR del BOSCO Chri. USA DRURY Kevin CAN 07:40 Niente da fare per Zuech che saluta la gara chiudendo al quarto posto. passano Sugai e Aujesky. Peccato! fuori anche lo svedese Nillson 07:39 NOOOO, Zuech ha il miglior ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:43 BENEEEEEEEEEIN RIMONTA STRAPPA IL PASS PER Isuperando in volata Del Bosco, primo posto per Drury. Occhio perché o canadesi sembrano avere un altro passo oggi 07:43 Simone si avvicina a Del Bosco! Forza Simone. 07:42 Terzo tempo di reazione per, Drury e Del Bosco prendono il largo 07:41 ATTENZIONE! ADESSO TOCCA A SIMONE, ECCO LA SUA HEAT MOLTO COMPETITIVASimone ITA DAVIES Or GBR del BOSCO Chri. USA DRURY Kevin CAN 07:40 Niente da fare perche saluta la gara chiudendo al quarto posto.Sugai e Aujesky. Peccato!anche lo svedese Nillson 07:39 NOOOO,ha il miglior ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h30 aerials U e D… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h55 slalom parallelo a squadre… - redastras : Red come è stato il loro matrimonio? che tipo di cerimonia immagini? io un manuel ubriachissimo che a fine serata…… -