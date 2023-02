LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tomasoni e Deromedis in semifinale! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Leman in volata supera Midol. Il canadese e il francese passano in semifinale. Ci sono tre canadesi in semifinale, due di questi (Howden e Drury) affronteranno Deromedis e Tomasoni. 08:41 Dopo una partenza non eccezionale Midol si porta al comando al secondo intermedio 08:40 Adesso l’ultima batteria dei quarti, poi cominceranno le semifinali femminili. MIDOL Bastien FRA BISCHOFBERGER Marc SUI LENHERR Jonas SUI LEMAN Brady CAN 08:39 che rimonta per Erik Mobaerg! Dal quarto posto lo svedese risale la china e passa in testa al fotofinish. Secondo Wilmsmann. Fuori Graf 08:38 Super Wilmsmann che fa a sportellate con Graf e si porta in testa al secondo intermedio 08:36 Adesso godiamoci la terza batteria dei quarti GRAF Mathias CAN MOBAERG Erik SWE WILMSMANN Florian GER BERRY ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:43 Leman in volata supera Midol. Il canadese e il francese passano in semifinale. Ci sono tre canadesi in semifinale, due di questi (Howden e Drury) affronteranno. 08:41 Dopo una partenza non eccezionale Midol si porta al comando al secondo intermedio 08:40 Adesso l’ultima batteria dei quarti, poi cominceranno le semifinali femminili. MIDOL Bastien FRA BISCHOFBERGER Marc SUI LENHERR Jonas SUI LEMAN Brady CAN 08:39 che rimonta per Erik Mobaerg! Dal quarto posto lo svedese risale la china e passa in testa al fotofinish. Secondo Wilmsmann. Fuori Graf 08:38 Super Wilmsmann che fa a sportellate con Graf e si porta in testa al secondo intermedio 08:36 Adesso godiamoci la terza batteria dei quarti GRAF Mathias CAN MOBAERG Erik SWE WILMSMANN Florian GER BERRY ...

