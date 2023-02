LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Deromedis è in finale! Tomasoni in small finals (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:59 Wilmsmann vince la seconda semifinale, seguito da un Erik Mobaerg che anche questa volta recupera terreno in corsa. In small final Leman e Midol, in difficoltà nelle strutture finali. 08:58 Wilmsmann avanti nel secondo intermedio, segue Leman 08:57 Ora la seconda semifinale MOBAERG Erik SWE WILMSMANN Florian GER MIDOL Bastien FRA LEMAN Brady CAN 08:56 FINALEEEEE FINALEEEEE FINALEEEEEE FINALEEEEEEE PER SIMONE Deromedis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ottima prestazione di Simone, bravo a reggere l’urto di Drury. Niente da fare invece per Tomasoni, cresciuto comunque tantissimo in questa stagione. Primo inveee Howden 08:55 Simone difende la seconda posizione e argina Drury nelle curve, quarto Tomasoni. DAI SIMONE ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:59 Wilmsmann vince la seconda semifinale, seguito da un Erik Mobaerg che anche questa volta recupera terreno in corsa. Infinal Leman e Midol, in difficoltà nelle strutture finali. 08:58 Wilmsmann avanti nel secondo intermedio, segue Leman 08:57 Ora la seconda semifinale MOBAERG Erik SWE WILMSMANN Florian GER MIDOL Bastien FRA LEMAN Brady CAN 08:56 FINALEEEEE FINALEEEEE FINALEEEEEE FINALEEEEEEE PER SIMONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ottima prestazione di Simone, bravo a reggere l’urto di Drury. Niente da fare invece per, cresciuto comunque tantissimo in questa stagione. Primo inveee Howden 08:55 Simone difende la seconda posizione e argina Drury nelle curve, quarto. DAI SIMONE ...

