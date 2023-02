LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Deromedis è in finale! Naeslund vince la gara femminile (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:25 SIMONE PASSA ANCHE ANCHE HOWDEN! 09:24 Simone passa su Wilmsmann e al momento è secondo nel secondo intermedio con una bella traiettoria 09:22 Howden non deve scappare subito, Mobaerg può stupire in corsa. Curiosità per la strategia di Wilmsmann. L’Italia è con te Simone, forza. 09:21 CI SIAMO! E’ IL MOMENTO PIU’ ATTESO! STA PER PARTIRE LA FINALE CON SIMONE Deromedis. Forza Simone, regalaci una medaglia storica. HOWDEN Reece CAN TOMASONI Federico ITA Deromedis Simone ITA DRURY Kevin CAN 09:20 Benissimo Federico Tomasoni che chiude la small final in seconda posizione conquistando la sesta piazza finale. vince Kevin Drurym poi Leman e Midol 09:19 Bene Federico che si porta al secondo posto dopo il secondo intermedio 09:17 Tutto è pronto per la Small Final, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:25 SIMONE PASSA ANCHE ANCHE HOWDEN! 09:24 Simone passa su Wilmsmann e al momento è secondo nel secondo intermedio con una bella traiettoria 09:22 Howden non deve scappare subito, Mobaerg può stupire in corsa. Curiosità per la strategia di Wilmsmann. L’Italia è con te Simone, forza. 09:21 CI SIAMO! E’ IL MOMENTO PIU’ ATTESO! STA PER PARTIRE LA FINALE CON SIMONE. Forza Simone, regalaci una medaglia storica. HOWDEN Reece CAN TOMASONI Federico ITASimone ITA DRURY Kevin CAN 09:20 Benissimo Federico Tomasoni che chiude la small final in seconda posizione conquistando la sesta piazza finale.Kevin Drurym poi Leman e Midol 09:19 Bene Federico che si porta al secondo posto dopo il secondo intermedio 09:17 Tutto è pronto per la Small Final, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h30 aerials U e D… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ????????: ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 09h55 slalom parallelo a squadre… - redastras : Red come è stato il loro matrimonio? che tipo di cerimonia immagini? io un manuel ubriachissimo che a fine serata…… -