LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Deromedis è CAMPIONE DEL MONDO, giornata storica per l’Italia (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:30 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI QUESTE ECCEZIONALI EMOZIONI AZZURRE. Restate con noi, perché la giornata è ancora lunga! BUON PROSEGUIMENTO, CAMPIONI DEL MONDO! 09:29 Splendido l’abbraccio finale tra Simone e Federico Tomasoni a fine gara. Una vittoria importantissimo per l’azzurro che, con umiltà, ha imposto una lezione di skicross superando anche atleti provenienti da Nazioni attrezzatissimi. Un’impresa da annali. 09:27 A conquistare la medaglia d’argento è stato Florian Wimlsmann, bronzo per Mobaerg. Howden quarto. Non ci riprenderemo facilmente da questa gara. 09:26 TUTTI A SCUOLA DA SIMONE Deromedis! GARA DA INCORNICIARE PER SIMONE CHE HA GUADAGNATO TERRENO IN CORSA SUPERANDO TUTTI GLI AVVERSARI PIU’ ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:30 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI QUESTE ECCEZIONALI EMOZIONI AZZURRE. Restate con noi, perché laè ancora lunga! BUON PROSEGUIMENTO, CAMPIONI DEL! 09:29 Splendido l’abbraccio finale tra Simone e Federico Tomasoni a fine gara. Una vittoria importantissimo per l’azzurro che, con umiltà, ha imposto una lezione disuperando anche atleti provenienti da Nazioni attrezzatissimi. Un’impresa da annali. 09:27 A conquistare la medaglia d’argento è stato Florian Wimlsmann, bronzo per Mobaerg. Howden quarto. Non ci riprenderemo facilmente da questa gara. 09:26 TUTTI A SCUOLA DA SIMONE! GARA DA INCORNICIARE PER SIMONE CHE HA GUADAGNATO TERRENO IN CORSA SUPERANDO TUTTI GLI AVVERSARI PIU’ ...

