LIVE Freestyle skicross, Mondiali 2023 in DIRETTA: comincia la gara! (Di domenica 26 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:33 Al momento avanti il canadese Reece Howden, fuori Tediashvili. 07:32: Partiti! Il vento soffia fortissimo 07:31 Gli atleti attendono il via da parte degli ufficiali di gara. 07:30 Si parte! Ai blocchi i primi quattro concorrenti: FURUNO Satoshi JPN (migliore delle qualificazioni) HRONEK Tim GER HOWDEN Reece CAN TEDIASHVILI Davit GEO 07:28 Anche oggi il vento è abbastanza sostenuto, speriamo regga fino alla fine. 07:25 CI SIAMO QUASI! Cinque minuti e partirà finalmente la gara! 07:22 Ricordiamo che nella seconda heat degli ottavi ci sarà Federico Tomasoni, nella terza Zuech, quindi Deromedis. Zorzi sarà invece nella settima. 07:20 Mancano dieci minuti all'inizio della gara! 07:15 E a proposito di moguls, in attesa dell'inizio della gara di skicross

