LIVE – Fiorenzuola-Cesena 0-0 | Serie C 2022 2023 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto pronto per la ventinovesima giornata delB diC e in campo scenderanno anche. Appuntamento alle ore 14:30 di domenica 26 febbraio al Velodromo Attilio Pavesi. I padroni di casa, dopo l’ottima partenza, si trovano in una unadi risultati assoltumente disastrosa, con 7 sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria nelle ultime 10 gare. Gli ospiti invece sono secondi, e sono a caccia del primo posto della Reggiana, a 7 punti di vantaggio. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1? di gioco. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1?– Si comincia! 14:20 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match ...