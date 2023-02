LIVE finale Carabao Cup, Manchester United-Newcastle 2-0: i Red Devils reclamano un rigore | Primapagina (Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-26 19:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Si gioca oggi alle 17.30 a Wembley la finale della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, di fronte Manchester United e Newcastle. La squadra vincitrice potrà avere un posto nella prossima Conference League, a meno che non conquisti poi l’accesso alle coppe tramite la Premier. In campionato, lo United di Erik Ten Haag e il Newcastle di Eddie Howe sono rispettivamente terza e quinta in campionato, separate da 8 punti, anche se i bianconeri hanno una partita da recuperare. Lo United va a caccia della sua quinta Carabao Cup, mentre il Newcastle non ha mai vinto questo trofeo, che potrebbe essere il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-26 19:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Si gioca oggi alle 17.30 a Wembley ladellaCup, la Coppa di Lega inglese, di fronte. La squadra vincitrice potrà avere un posto nella prossima Conference League, a meno che non conquisti poi l’accesso alle coppe tramite la Premier. In campionato, lodi Erik Ten Haag e ildi Eddie Howe sono rispettivamente terza e quinta in campionato, separate da 8 punti, anche se i bianconeri hanno una partita da recuperare. Lova a caccia della sua quintaCup, mentre ilnon ha mai vinto questo trofeo, che potrebbe essere il ...

