L'Italia secondo Sanremo: xenofoba, omofoba, sessista e violenta (Di domenica 26 febbraio 2023) Sarebbe proprio un Paese invivibile L'Italia, se fosse nella realtà come uscito dai monologhi proposti nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Xenofobia, omofobia, violenza, patriarcato avrebbero preso il sopravvento in questa povera nazione. Un'Italia dal declino valoriale costante e inesorabile che solo pochi illuminati possono salvare dall'inferno. Un'Italia con un popolo che sa solo odiare, odiare profondamente, odiare nel DNA. Altroché paese di poeti, santi e navigatori, come si diceva un tempo. L'Italia ormai è patria solo di spaghetti, mafia e mandolino. Una sorta di refugium peccatorum che merita esclusivamente disprezzo e contrizione. I monologhi sanremesi È questa L'Italia come tratteggiata dalle "madrine" della 73esima kermesse della Canzone italiana: le signore e signorine Chiara Ferragni, Paola ...

