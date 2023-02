L'Italia più bella Etica e solidarietà Trenta eroi di tutti i giorni premiati da Mattarella (Di domenica 26 febbraio 2023) Dalla tassista dei bimbi malati all'imprenditrice solidale. Volti e storie. Metà uomini e metà donne: la più giovane ha 21 anni, il più anziano ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Dalla tassista dei bimbi malati all'imprenditrice solidale. Volti e storie. Metà uomini e metà donne: la più giovane ha 21 anni, il più anziano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Guerra in Ucraina, i capi di Stato maggiore Usa e Italia: “Nessuno può vincerla”. I vertici militari sono più pragm… - petergomezblog : Scemi di guerra. La tragedia dell’Ucraina, la farsa dell’Italia: il nuovo libro di Marco Travaglio è il più venduto… - meb : Se la Russia smette di combattere, non ci sarà più la guerra. Se l’Ucraina smette di combattere, non ci sarà più l’… - ilFummelier : @Apndp Per avere un’idea ancora più precisa sono andato a cercare il numero totale dei dentisti ed odontoiatri in I… - TPescaglini : @fattoquotidiano Come dargli torto il partito che doveva difendere i lavoratori ha portato più danni che altro...ps… -