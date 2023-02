L'Italia del rugby merita stima e fiducia (e una sistemata in difesa) (Di domenica 26 febbraio 2023) Può questa nazionale, che al giro di boa del Sei Nazioni è ancora a quota zero vittorie, essere considerata la più forte degli ultimi dieci anni? Sì. Sabato all’Olimpico gli Azzurri sono stati in partita fino all’ultimo, e non contro un avversario qualunque. Di fronte a Lamaro e compagni c’era l’Irlanda, la numero 1 del ranking mondiale, quella che ha vinto la serie in Nuova Zelanda contro gli All Blacks, che mai erano usciti sconfitti in una gara a tre in casa, e che due settimane fa ha interrotto la striscia di vittorie della Francia che durava da quattordici partite, da più di un anno. E diciamolo, per rendere giustizia a una squadra che ha dimostrato carattere (ma quello lo fa sempre) e capacità: il 20-34 finale è un risultato anche ingeneroso per l’Italia, per certi versi. Il discorso è molto semplice: è arrivato il momento, dopo sei, sette, dieci ottime ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 febbraio 2023) Può questa nazionale, che al giro di boa del Sei Nazioni è ancora a quota zero vittorie, essere considerata la più forte degli ultimi dieci anni? Sì. Sabato all’Olimpico gli Azzurri sono stati in partita fino all’ultimo, e non contro un avversario qualunque. Di fronte a Lamaro e compagni c’era l’Irlanda, la numero 1 del ranking mondiale, quella che ha vinto la serie in Nuova Zelanda contro gli All Blacks, che mai erano usciti sconfitti in una gara a tre in casa, e che due settimane fa ha interrotto la striscia di vittorie della Francia che durava da quattordici partite, da più di un anno. E diciamolo, per rendere giustizia a una squadra che ha dimostrato carattere (ma quello lo fa sempre) e capacità: il 20-34 finale è un risultato anche ingeneroso per l’, per certi versi. Il discorso è molto semplice: è arrivato il momento, dopo sei, sette, dieci ottime ...

