Lirio Abbate apre il Festival Internazionale del Giornalismo d’Inchiesta a Napoli

Sarà il giornalista Lirio Abbate ad aprire il Festival Internazionale del Giornalismo e del libro d'Inchiesta "Winter Edition" che prenderà il via a Napoli, alle 18,30 di domani, alla Locanda del Cerriglio. Abbate parlerà e discuterà del suo libro "U Siccu" (Paper First) sulla vita di Matteo Messina Denaro con il deputato Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, in un dibattito moderato dal giornalista di Repubblica Dario Del Porto. La rassegna – nata da un'idea dell'imprenditore e consulente turistico Marco Cocurullo e del giornalista Vincenzo Iurillo, che la organizzano insieme al giornalista Max Civili – proseguirà fino al 20 marzo. Il 6 marzo è in cartellone un altro libro che parlerà di mafia e di misteri di Stato, "Hanno ...

