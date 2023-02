Liquidità da tenere in casa 2023: nuovi limiti e accorgimenti per evitare i controlli (Di domenica 26 febbraio 2023) Diciamoci la verità, molti tra noi conservano somme di denaro in casa. Ma quanti contanti si possono tenere in casa? Esiste un limite consentito? Possono esserci conseguenze fiscali o penali superando una determinata somma? Andiamo a scoprire tutto nell’articolo! Liquidità da tenere in casa: la legge impone un limite? A seguito degli effetti apportati dall’ultima Legge di Bilancio 2023, le transazioni in contanti sopra i 5.000€ vengono considerate come reato, perché vanno a violare le norme sull’antiriciclaggio, ma in cosa si può incorrere? Quali sono i limiti da dover rispettare? Quanti contanti si possono tenere in casa o nel portafoglio? La nuova normativa in vigore va a moderare solo lo scambio delle somme dei ... Leggi su blowingpost (Di domenica 26 febbraio 2023) Diciamoci la verità, molti tra noi conservano somme di denaro in. Ma quanti contanti si possonoin? Esiste un limite consentito? Possono esserci conseguenze fiscali o penali superando una determinata somma? Andiamo a scoprire tutto nell’articolo!dain: la legge impone un limite? A seguito degli effetti apportati dall’ultima Legge di Bilancio, le transazioni in contanti sopra i 5.000€ vengono considerate come reato, perché vanno a violare le norme sull’antiriciclaggio, ma in cosa si può incorrere? Quali sono ida dover rispettare? Quanti contanti si possonoino nel portafoglio? La nuova normativa in vigore va a moderare solo lo scambio delle somme dei ...

