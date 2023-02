L’Inter vince in rimonta a sorpassa la Fiorentina al terzo posto Sassuolo | 2-0 al Pomigliano in trasferta

Leggi su seriea24

(Di domenica 26 febbraio 2023) La 18ª giornata di Serie A TIM chiude la prima fase di campionato e dai risultati di questo fine settimana si avrà la classifica definitiva che porterà le dieci squadre del campionato a proseguire con la seconda fase, separate in Poule Scudetto e Poule salvezza. Il piazzamento finale in graduatoria comunque avrà il suo peso per questo i verdetti di questa ultima giornata diventano fondamentali. Le prime a scendere in campo nell’anticipo del sabato sono state le nerazzurre di Rita Guarino che hanno ospitato la. Fin dai primi minuti di garaha provato a bucare la difesa viola e dopo appena tre minuti di gioco è stata Chawinga a tentare la prima conclusione in porta. Servita da Polli, la numero 11 ha liberato il sinistro a incrociare ma il pallone è terminato di poco al lato del palo. Inter ancora propositiva al 6? con Van der Gragt che ...