L'Inter si fa male da sola e Orsolini punisce: il Bologna vince al Dall'Ara (Di domenica 26 febbraio 2023) Termina 1-0 Bologna-Inter, con rete decisiva di Orsolini. Sbaglio in costruzione dei nerazzurri, che consegnano palla all'attaccante felsineo. Beneamata a -18 dal Napoli RICADUTA ? Al Dall'Ara è partita dura e complicata tra Bologna e Inter soprattutto per la pioggia che rende il campo molto pesante. Ripresa simile al primo tempo con i felsinei che lottano palla su palla contro una Beneamata non in perfette condizioni fisiche. Al 53? va vicino al vantaggio Dominguez, che trova la presa bassa di Onana. Quattro minuti dopo è il turno delL'Inter farsi pericolosa con Lukaku, che dal limite dell'area non trova l'angolo vincente su suggerimento di Gosens. Praticamente è l'ultima occasione della partita per Big Rom, che all'ora di gioco lascia il campo per Dzeko. Lo stesso fanno Mkhitaryan e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Rimasto male per la reazione di Dzeko al cambio? Ecco, me l'aspettavo questa domanda. Anche io mi arrabb… - vassena_alessio : Ormai Bologna porta male per l'Inter #BolognaInter #SerieA - c_carlyalberti : RT @LapoDeCarlo1: L'#Inter avrebbe potuto anche pareggiare ma in trasferta dà inizio stagione gioca sempre male, ottiene pochissimo e gioca… - Jlsdr2010 : @DucaAndrea85 Inzaghi da cacciare domani. Ma se l Inter non va in champions io godo perché zhang perde soldi. Lo od… - pap1pap : @keymor_ Per me da Inter-Parma. L'anno scorso ci stava. Partire male quest'anno no, ma vabbè...poi mi finisci sui coglioni ed è finita. -