L'Inter si butta via, il Napoli si prepara: lo Scudetto può arrivare già ad aprile! Ecco quando (Di domenica 26 febbraio 2023) A Bologna, l'Inter si ferma ancora. Il ko di Inzaghi lascia i nerazzurri a -18 da un Napoli cui manca ormai solo la matematica, una questione... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) A Bologna, l'si ferma ancora. Il ko di Inzaghi lascia i nerazzurri a -18 da uncui manca ormai solo la matematica, una questione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PizzaSpacca : @smgii1908 però poi butta bellanova in campo a caso in inter empoli - ANDYNINEREAL : #BolognaInter Come ogni anno l' inter butta(Probabilmente)nel cesso la possibilita'di 3punti sbagliando la costruzi… - CapitanFarris : Monza, Empoli, Sampdoria, Bologna oggi, tutte partite che dimostrano quanto l'Inter sia una squadretta da 4° posto… - gital111 : @mauribonacina @Theo19893 @OAgostinoooo @Larabrusi Te l'ho detto prima perché. Butta una massa di settentrionali fi… - ForzaInteristi0 : @Inter Ora la butta dentrooo ????? -