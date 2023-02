L’Inter perde anche a Bologna e va a meno 18, il Napoli rischia di festeggiare con sei giornate d’anticipo (Di domenica 26 febbraio 2023) Di questo passo il Napoli rischia di festeggiare lo scudetto a inizio maggio, a Udine. Con sei giornate d’anticipo. O la giornata successiva a Napoli contro la Fiorentina, come accadde nel lontanissimo 1987. L’Inter di Simone Inzaghi ha perso ancora. Stavolta a Bologna, dove lo scorso anno perse lo scudetto per una papera del portiere. Stavolta a sbagliare è stato D’Ambrosio che ha servito male Barella e ha favorito la ripartenza dei rossoblù che hanno lanciato Orsolino nello spazio vuoto: solo davanti a Onana, non ha sbagliato. Vittoria meritata per la squadra di Thiago Motta che si è portata al settimo posto in classifica. L’Inter è rimasta a quota 47, a diciotto punti dal Napoli di Spalletti. E adesso i nerazzurri ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Di questo passo ildilo scudetto a inizio maggio, a Udine. Con sei. O la giornata successiva acontro la Fiorentina, come accadde nel lontanissimo 1987.di Simone Inzaghi ha perso ancora. Stavolta a, dove lo scorso anno perse lo scudetto per una papera del portiere. Stavolta a sbagliare è stato D’Ambrosio che ha servito male Barella e ha favorito la ripartenza dei rossoblù che hanno lanciato Orsolino nello spazio vuoto: solo davanti a Onana, non ha sbagliato. Vittoria meritata per la squadra di Thiago Motta che si è portata al settimo posto in classifica.è rimasta a quota 47, a diciotto punti daldi Spalletti. E adesso i nerazzurri ...

