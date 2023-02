(Di domenica 26 febbraio 2023) Una rete diha permesso aldi battere per 1-0 l'. Rossoblù al settimo posto a quota 35 punti, nerazzurri alla settima sconfitta stagionale in campionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - SportdelSud : ???? L'Inter di #Simone Inzaghi cade a Bologna e il #Napoli conquista altri tre punti di vantaggio sulla seconda: or… - Fagottosauro : RT @CB_Ignoranza: Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di grazia.… - napolipiucom : L’Inter cade a Bologna, Napoli vola a 18 punti di vantaggio #BolognaInter #napoli #serieA #ForzaNapoliSempre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, l'Inter cade a Bologna e il Napoli vola a +18 sui nerazzurri -

BOLOGNA - Altri punti persi, altra giornata che sorride al Napoli. L'al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta, che piazza la seconda vittoria di fila con il gol di Orsolini nell'ultimo quarto d'ora e regala a Spalletti un +18 che sa ormai di Scudetto. ...... i due in tre minuti all', celeberrimi, ma anche quello decisivo a Napoli, quello romano alla ... L'incrocio Giroud - Hojlundal momento giusto. Il Milan stasera seguirà il biondino con un ...

L'Inter cade e Inzaghi non cambia: anche il piazzamento è a rischio Sportitalia

L’Inter cade a Bologna: Napoli dittatore della serie A napolipiu.com

Serie A, Bologna-Inter 1-0: decide un gol di Orsolini Sport Mediaset

L'Inter cade ancora nella "fatal" Bologna: 1-0 siglato Orsolini ilGiornale.it

Serie A, la fatal Bologna colpisce ancora: l'Inter cade per 1-0 al Dall'Ara Milan News

Oggi il portiere, dopo un prestito alla Cremonese e dopo aver perso il posto da titolare, è all’Auxerre in Ligue 1 e lotta per evitare la retrocessione ...Dopo la fondamentale vittoria contro la Sampdoria di domenica scorsa, il Bologna si prepara a ricevere l’Inter domani al Dall’Ara per l’anticipo ...