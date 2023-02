L’Inter cade a Bologna: Napoli dittatore della serie A (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Bologna batte L’Inter con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Orsolini. Il Napoli si porta a 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. Il Bologna ha vinto per il secondo anno consecutivo contro L’Inter al Dall’Ara con un risultato di 1-0, firmato dal solito Riccardo Orsolini. Dopo la vittoria contro il Porto in Champions League negli ottavi di finale, L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bologna di Thiago Motta, rimanendo a meno 18 punti dal Napoli. La 24esima giornata di campionato è stata decisa dal gol di Orsolini nel lunch match. IL Napoli DOMINA LA serie A La serie A è ora sotto il controllo del Napoli, che ha conquistato anche Empoli e si è portato a +18 in attesa ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilbattecon il risultato di 1-0 grazie alla rete di Orsolini. Ilsi porta a 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. Ilha vinto per il secondo anno consecutivo controal Dall’Ara con un risultato di 1-0, firmato dal solito Riccardo Orsolini. Dopo la vittoria contro il Porto in Champions League negli ottavi di finale,ha subito una sconfitta contro ildi Thiago Motta, rimanendo a meno 18 punti dal. La 24esima giornata di campionato è stata decisa dal gol di Orsolini nel lunch match. ILDOMINA LAA LaA è ora sotto il controllo del, che ha conquistato anche Empoli e si è portato a +18 in attesa ...

