L' infra-ordinario di Perec

(Di domenica 26 febbraio 2023) Vladimir Nabokov dichiarò che la realtà doveva ritenersi una questione essenzialmente soggettiva: «possiamo avvicinarci sempre più alla realtà; ma mai a sufficienza, perché la realtà è una successione infinita di passi, di gradi di percezione, di doppi fondi». Per l’autore di “Lolita”, l’unico realismo al quale ci si sarebbe potuti affidare sarebbe stato quello che, attraverso un’eccellente capacità sinestetica e un fine senso visivo, si fosse soffermato su un dettaglio e l’avesse cristallizzato in una purissima struttura mentale. Georges, che omaggia Nabokov nel Post-Scriptum di “La vita, istruzioni per l’uso” e di cui, si legge in una pagina del 1981, avrebbe voluto «fare la conoscenza», se solo lo scrittore russo fosse stato ancora in vita, ha sì mostrato di condividere la sua idea di un “realismo del particolare”, ma ne ha preferito, sulla scorta di ...