L’incidente a 100 metri dalla riva Piantedosi | «Naufragio causato da incaglio in una secca»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Frontex aveva segnalato la presenza di un barcone in acque internazionali. I soccorsi si sono messi in mare, ma le onde hanno impedito di avvicinarsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : L’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme dato ieri sera: i soccorsi frenati dalle onde - MrEfis79 : RT @Corriere: Il naufragio a 100 metri dalla riva, l’allarme lanciato già ieri sera - NicolettaFavero : RT @Corriere: Il naufragio a 100 metri dalla riva, l’allarme lanciato già ieri sera - infoitinterno : Naufragio a Crotone, l’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme era stato dato ieri sera- - Italia_Notizie : L’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme dato ieri sera: soccorsi frenati dalle onde -

Incertezza sul numero di vittime Potrebbero essere più dile ...'incertezza è dovuta al fanno che i soccorritori non hanno un ... Nella telefonata non sono state fornite notizie dell'a ......Pozzecco) Nel basket la schiacciata sta come unnell'...'ultima volta che ero venuto qua non avevo giocato tanto bene. ... (Kevin Eastman) Ho una teoria che se si dà ilper cento per tutto ...

Naufragio a Crotone, l’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme era stato dato ieri sera Corriere della Sera

Strage di migranti a Crotone: 59 vittime, tra cui 12 bimbi. Mattarella: Ue governi il fenomeno Il Sole 24 ORE

Naufragio a Steccato di Cutro, l’incidente a 100 metri dalla riva. L ... Iacchite

Federica Canneti morta a 22 anni in un incidente, l'amico alla guida ... Fanpage.it