L’incidente a 100 metri dalla riva L’allarme dato ieri sera | i soccorsi frenati dalle onde

(Di domenica 26 febbraio 2023) Frontex aveva segnalato la presenza di un barcone in acque internazionali. Isi sono messi in mare, ma lehanno impedito di avvicinarsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrEfis79 : RT @Corriere: Il naufragio a 100 metri dalla riva, l’allarme lanciato già ieri sera - NicolettaFavero : RT @Corriere: Il naufragio a 100 metri dalla riva, l’allarme lanciato già ieri sera - infoitinterno : Naufragio a Crotone, l’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme era stato dato ieri sera- - Italia_Notizie : L’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme dato ieri sera: soccorsi frenati dalle onde - Corriere : Il naufragio a 100 metri dalla riva, l’allarme lanciato già ieri sera -

'Voleva che restasse segreto peranni' Il Covid nato da fuga in laboratorio Anche'Fbi ha sempre sostenuto che il Covid fosse il frutto di unnel laboratorio di Wuhan, in Cina. In ...... nel Crotonese, e si temono oltremorti. Mentre le operazioni ...dice il capo delloStato Sergio Mattarella che sollecita'Ue a un ... Nella telefonata non sono state fornite notizie dell'a ...

Naufragio a Crotone, l’incidente a 100 metri dalla riva. L’allarme era stato dato ieri sera Corriere della Sera

Sbarco migranti in Calabria: si temono oltre 100 morti, già 45 le ... Strill.it

Naufragio di migranti a Cutro: oltre 100 vittime, tra cui molti bambini ... Contrasto TV

Federica Canneti morta a 22 anni in un incidente, l'amico alla guida ... Fanpage.it