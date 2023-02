Ligue 1: vince l'Ajaccio, Rennes in zona Europa. Monaco-Nizza LIVE dalle 17.05. Chiude Marsiglia-PSG (Di domenica 26 febbraio 2023) Terzo giorno di partite in Ligue 1 con il lungo programma della domenica della 25esima giornata di calcio in Francia. Si parte alle 13 con Lo... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Terzo giorno di partite in1 con il lungo programma della domenica della 25esima giornata di calcio in Francia. Si parte alle 13 con Lo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Steopetix : @lapoelkann_ Caro Lapo, definire grande una Juve che vince contro la 13 in classifica di Ligue 1 in 10 dopo un quar… - lordmaquac : @rabiotmachia Questo non vince la Ligue One per non far scoprire i suoi poteri al mondo Io avrei paura, se fossi in voi - MKvaradona1926 : @fragrassi98 Il PSG non vince mai fuori da quel campionato di zoppi (se ti vuoi male segui un’intera giornata di Li… - Salvato93976945 : Cloaca e male assoluto del calcio. Una cricca di scappati di casa falliti che non vince un cazzo manco comprando tu… - Montecarlonews : Ligue 1: vincono ancora Monaco e Marsiglia, ma il Paris Saint Germain non molla! -