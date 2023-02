(Di domenica 26 febbraio 2023)del Paris Sant-Germain al Velodrome contro ilnella venticinquesima giornata della. Vittoria fondamentale per i parigini, la seconda consecutiva dopo quella contro il Lille, che gli permette di volare a +8 sulla squadra di Tudor, seconda in classifica a quota 52 punti. A sbloccare il match al 25? è Kylian Mbappé che finalizza una grandissima azione di Messi, ed è proprio l’argentino a firmare il raddoppio quattro minuti dopo su assist del francese. Al 55? Mbappé trova la doppietta personale con un bellissimo tiro verso l’angolino basso di destra su assist ancora del sette volte Pallone d’Oro portando sullo 0-3 i suoi. Per ilsi tratta del primo ko dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Francia. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ligue1 | Le formazioni ufficiali di #MarsigliaPsg - sportface2016 : #Ligue1UberEats #Marsiglia #PSG oggi in tv: canale, orario e diretta streaming - zazoomblog : Ligue 1 2022-2023: Montpellier e Lens non si fanno male 1-1 il risultato finale - #Ligue #2022-2023: #Montpellier… - sportface2016 : #Ligue1 2022/2023: #Montpellier e #Lens non si fanno male, 1-1 il risultato finale - digitalsat_it : #CalcioEstero #SkySport 2022/23 - #PremierLeague, #Bundesliga, #Ligue1 (24 Febbraio - 1 Marzo)… -

La partita Marsiglia - PSG di domenica 26 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 25° giornata di- 2023 MARSIGLIA - Domenica 26 febbraio al Vélodrome andrà in scena ' Le classique ' tra due grandi rivali del calcio francese: Marsiglia e PSG , gara valida per la venticinquesima ......vedere la Serie A su Sky e NOW Su Sky e NOW puoi vedere ogni giornata 3 partite di Serie A/... una per ogni girone), le migliori partite di Premier League, Bundesliga e1. Se hai la curiosità ...

Ligue 1 2022/2023, tris del Psg in casa del Marsiglia SPORTFACE.IT

Marsiglia - PSG live: Calcio - Ligue 1 Eurosport IT

Marsiglia - PSG 0-3: doppietta per Mbappe Calciomagazine

Ligue 1 2022/2023: Montpellier e Lens non si fanno male, 1-1 il ... SPORTFACE.IT

Ligue 1 2022 2023 | Montpellier e Lens non si fanno male | 1-1 il ... Zazoom Blog

Oggi il portiere, dopo un prestito alla Cremonese e dopo aver perso il posto da titolare, è all’Auxerre in Ligue 1 e lotta per evitare la retrocessione ...Il portiere romeno ha lasciato i grigiorossi a gennaio dopo il rientro di Carnesecchi e ora ha cinque presenze in Ligue 1 con l'Auxerre: cerca di dimenticare l’errore che allontanò lo scudetto ...