Liga | la Real Sociedad crolla a Valencia

VALENCIA (SPAGNA) - A poco meno di due settimane dalla trasferta di Europa League dell'Olimpico di Roma , laSociedad esce sconfitta dal Mestalla di Valencia , tradita da una sfortunata autorete di Zubeldia . Ancora privi dell'essenziale David Silva , che comunque dovrebbe riprendersi dal problema al ...... con ben sette ammoniti : inutili gli attacchi dellaSociedad , sino alla fine alla vana ricerca del pareggio. I baschi guidati da Alguacil restano comunque provvisoriamente terzi nellaa ...

I prossimi avversari della Roma Inattesa battuta d'arresto in campionato per la Real Sociedad, sconfitta ieri sera dal Valencia per 1-0 al Mestalla contro un avversario in piena crisi, su autorete di ...