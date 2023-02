Liga, clamoroso Barcellona: sconfitta contro l’Almeria (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Barcellona di Xavi ha perso per 1-0 contro l’Almeria in Liga. Un risultato che fa ben sperare il Real Madrid sconfitta inaspettata per il Barcellona che perde clamorosamente sul campo dell’Almeria. A decidere la partita ci ha pensato una rete realizzata nel primo tempo da Touré. La squadra di Xavi non è riuscita a rimontare nella ripresa. I blaugrana conservano comunque un vantaggio di 7 punti sul secondo posto del Real Madrid. Dopo l’eliminazione in Europa League contro il Manchester United, arriva però un altro passo falso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildi Xavi ha perso per 1-0in. Un risultato che fa ben sperare il Real Madridinaspettata per ilche perde clamorosamente sul campo del. A decidere la partita ci ha pensato una rete realizzata nel primo tempo da Touré. La squadra di Xavi non è riuscita a rimontare nella ripresa. I blaugrana conservano comunque un vantaggio di 7 punti sul secondo posto del Real Madrid. Dopo l’eliminazione in Europa Leagueil Manchester United, arriva però un altro passo falso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

