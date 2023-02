L'Eredità, chi è Leo? Cognome, lavoro, paese d'origine e curiosità (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra i nuovi campioni di febbraio de L'Eredità 2023 non può certamente mancare all'appello Leo. Simpatico, preparato e molto alla mano, questo concorrente è riuscito a conquistare il pubblico del game show di Rai 1. In realtà non è propriamente un volto nuovo, dato che prese parte alla versione dicembrina di questo gioco televisivo, ossia quella dedicata al periodo dei Mondiali. Una volto rientrato in gara, il ragazzo ha fatto del suo meglio per rimanervi il più a lungo possibile. Sarà riuscito a vincere? Cognome, lavoro, dove abita, scopriamo tutto ciò che si sa sul suo conto. Chi è Leo de L'Eredità 2023? Leo Gagliardi, questo è il nome completo del campione de L'Eredità. Durante una delle puntate a cui ha partecipato, Flavio Insinna ha svelato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra i nuovi campioni di febbraio de L'2023 non può certamente mancare all'appello. Simpatico, preparato e molto alla mano, questo concorrente è riuscito a conquistare il pubblico del game show di Rai 1. In realtà non è propriamente un volto nuovo, dato che prese parte alla versione dicembrina di questo gioco televisivo, ossia quella dedicata al periodo dei Mondiali. Una volto rientrato in gara, il ragazzo ha fatto del suo meglio per rimanervi il più a lungo possibile. Sarà riuscito a vincere?, dove abita, scopriamo tutto ciò che si sa sul suo conto. Chi ède L'2023?Gagliardi, questo è il nome completo del campione de L'. Durante una delle puntate a cui ha partecipato, Flavio Insinna ha svelato ...

