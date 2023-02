L’emozione della figlia di Di Mara: ha visto l’esibizione del padre ricoverato in ospedale (Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-25 13:26:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Giovedì scorso Ángel Di María ha firmato una mostra assoluta avanzare in tondo con il Juventus in Europa League. I suoi erano i tre gol firmati dai bianconeri contro il Nantes. E dietro il suo eccellente incontro c’era una motivazione chiara: sua figlia Pa, che in questi giorni è ricoverata in ospedale dopo essere stato operato di tonsillite. La moglie di ‘Noodle’, Jorgelina Cardoso, ha postato sui social un video della più giovane delle sue figlie godersi il gioco di suo padre. Dalla distanza, il giocatore argentino gli ha dedicato i gol alla sua bambina, e appena terminato l’incontro le ha scritto una dedica su Instagram. “Ti avevo promesso l’obiettivo e l’ho raggiunto, mio ??guerriero. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-25 13:26:51 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Giovedì scorso Ángel Di María ha firmato una mostra assoluta avanzare in tondo con il Juventus in Europa League. I suoi erano i tre gol firmati dai bianconeri contro il Nantes. E dietro il suo eccellente incontro c’era una motivazione chiara: suaPa, che in questi giorni è ricoverata indopo essere stato operato di tonsillite. La moglie di ‘Noodle’, Jorgelina Cardoso, ha postato sui social un videopiù giovane delle sue figlie godersi il gioco di suo. Dalla distanza, il giocatore argentino gli ha dedicato i gol alla sua bambina, e appena terminato l’incontro le ha scritto una dedica su Instagram. “Ti avevo promesso l’obiettivo e l’ho raggiunto, mio ??guerriero. ...

