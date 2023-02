Lecce, Sticchi Damiani: «Contro il Sassuolo non mi ha convinto l’arbitraggio» (Di domenica 26 febbraio 2023) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta arrivata ieri Contro il Sassuolo Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta arrivata ieri Contro il Sassuolo. PAROLE – «Abbiamo perso per via di alcuni eventi, La punizione da cui è scaturito il calcio d’angolo del gol era inesistente ed è stata battuta dieci metri più avanti. Non mi ha convinto l’ammonizione di Baschirotto che adesso salterà la partita Contro l’Inter di domenica prossima. A Berardi già ammonito è stata risparmiata la seconda ammonizione. l’arbitraggio non mi ha convinto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Saverio, presidente del, ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta arrivata ieriilSaverio, presidente del, ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta arrivata ieriil. PAROLE – «Abbiamo perso per via di alcuni eventi, La punizione da cui è scaturito il calcio d’angolo del gol era inesistente ed è stata battuta dieci metri più avanti. Non mi hal’ammonizione di Baschirotto che adesso salterà la partital’Inter di domenica prossima. A Berardi già ammonito è stata risparmiata la seconda ammonizione.non mi ha...

