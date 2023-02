Lecce-Sassuolo 0-1 | Consigli | “Abbiamo portato a casa una partita su un campo indegno”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il portiere del, Andrea, ha parlato dopo la vittoria arrivata per 0-1 indel. Ecco le sue parole: “C’era bisogno di questa vittoria, laera difficile, ma ilper la Serie A. Credo che il pubblico non abbia gradito vedere due squadre che hanno giocato a buttarla più lunga (la palla, ndr). Comunquegiocato unache non è nelle nostre corde. L’portata alo stesso. Sono diverse partite che offriamo buone prestazioni.delle caratteristiche differenti da quelle di unadel genere”. E ancora: “Questo è un anno particolare,perso giocatori che vincono ...

