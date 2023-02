Lecce, dopo oltre 2000? si ferma Baschirotto (Di domenica 26 febbraio 2023) Il difensore del Lecce, Baschirotto, salterà la sfida contro l’Inter del prossimo weekend dopo il giallo rimediato contro il Sassuolo Il difensore del Lecce, Baschirotto, salterà la sfida contro l’Inter del prossimo weekend dopo il giallo rimediato contro il Sassuolo. Sempre in campo sin qui in Serie A, al suo esordio in massima serie, Baroni dovrà fare a meno del suo centrale che verrà squalificato dal giudice sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Il difensore del, salterà la sfida contro l’Inter del prossimo weekendil giallo rimediato contro il Sassuolo Il difensore del, salterà la sfida contro l’Inter del prossimo weekendil giallo rimediato contro il Sassuolo. Sempre in campo sin qui in Serie A, al suo esordio in massima serie, Baroni dovrà fare a meno del suo centrale che verrà squalificato dal giudice sportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Dionisi dopo la vittoria del #Sassuolo contro il #Lecce - MCriscitiello : Dopo alcuni giorni non mi è ancora chiaro il perché della chiusura della Curva della Lazio, post insulti razzisti a… - CalcioNews24 : Il motivo ?? - enrica_emme : RT @squopellediluna: Aveva annunciato sui social la morte della sua cagnolina Laika, ma in realtà l’aveva abbandonata sofferente e malata i… - infoitsport : Dionisi incorona Thorstvedt dopo il gol partita a Lecce: 'È forte, in allenamento è da 10' -