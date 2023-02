Lecce | Baroni | «Abbiamo fatto una buona prestazione | mi spiace dicano campo indegno»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Le parole del tecnico del, Marco, dopo la sconfitta dei giallorossi in casa contro il Sassuolo Marcoha parlato dopo la sconfitta delcontro il Sassuolo. Di seguito le sue parole a Sky Sport.– «Secondo meuna. Chiaro che avevamo di fronte una squadra importante a cui non appartiene questa classifica. Ci è mancato un pelo di qualità negli ultimi metri. Ci sono state alcune occasioni in cui siamo andati al tiro e solitamente lo facciamo con più precisione. É mancato questo,subito un gol evitabile, sapevamo che le traiettorie sul primo palo serve più attenzioni, ma ci sta, siamo una squadra giovane, dobbiamo fargli crescere e si cresce ...