Le verità nascoste sotto il manto della Salus Populi Romani

Roma – Da qualche anno è tornata al suo antico splendore la celebre icona della Salus Populi Romani, l'immagine mariana più venerata della Capitale. Custodita nella cappella costruita da Paolo V nella basilica di Santa Maria Maggiore, che domina l'Urbe dall'alto dell'Esquilino, è un punto di riferimento per tutti gli abitanti della Capitale, siano essi Romani di nascita o di adozione. Cinque anni fa, per quasi sette mesi, l'immagine della Madonna in trono con Bambino, ha lasciato la sua casa perché necessitava di un restauro. Un intervento delicato ed impegnativo eseguito presso i Laboratori dei Musei Vaticani. Le sofisticate tecnologie delle indagini intraprese prima dell'intervento, nonché la straordinaria perizia dei restauratori vaticani, hanno ...

