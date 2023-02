Le meraviglie dei Musei Vaticani

(Di domenica 26 febbraio 2023) I, voluti da Papa Giulio II nel 1506 ed aperti al pubblico dal 1771, ancora oggi richiamano a sé migliaia di turisti da tutto il mondo. È una delle raccolte d’arti più grandi al mondo, esponendo opere d’arte volute dai Papi nel corso del tempo. Andiamo a scoprirli insieme! Appena si entra si va verso il museo Egizio, dove sono esposti ritrovamenti dell’antico Egitto provenienti soprattutto dalla Villa d’Adriano (Tivoli), mentre nelle ultime due sale i reperti sono originari della Mesopotamia e l’Assiria. Il Museo Gregoriano Egizio, come dice il nome, fu voluto da Papa Gregorio XVI nel 1839. La seconda sala che abbiamo visitato è la Galleria Chiaramonti. La Galleria prende il nome da Papa Pio VII Chiaramonti ed è completamente arredata di sculture ai lati, tra sarcofagi, statue e fregi. Per allestirla il Papa chiese aiuto ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Una delle nostre meraviglie italiane, il tempio della Concordia nella valle dei templi. Buona sera dalle volanti de… - RRRRiccobene : @dorinileonardo San Siro andrebbe demolito. A Londra hanno demolito tutti i vecchi stadi e realizzato delle meravig… - maya7317 : RT @CeresaRaffaele: Dopo 48 anni Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate Rosse è indagato dalla procura di Torino.... Se restiamo in… - cicciodevilla : RT @CeresaRaffaele: Dopo 48 anni Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate Rosse è indagato dalla procura di Torino.... Se restiamo in… - AristarcoScann1 : RT @CeresaRaffaele: Dopo 48 anni Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate Rosse è indagato dalla procura di Torino.... Se restiamo in… -

... nonchè come vaticinio dell'Arte che transita appunto nei luoghi e sviluppa... e il mazzo78 tarocchi a dimensione quadro. SitFeel Cover La Makara, Quarara allowed by Artisti in ...Il consigliomedici di famiglia è sempre quello di non abituarli a stare a casa al minimo ...sul materasso addio - 4 metodi per farlo tornare nuovo senza rovinarlo Questa strada è tra le...

Le meraviglie della Campania nel mondo: successo per l'evento ... Il Denaro

LaFolla.it - Le meraviglie della Campania nel mondo La Folla

Presentazione del progetto “Le meraviglie della Campania nel mondo” NapoliToday

Una bellezza che non stanca mai: "L'Isola delle Meraviglie" in un ... Balarm.it

Finale con brio per la XX edizione del “Teatro delle Meraviglie”, oggi ... Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

La politica energetica in Europa assomiglia alla Regina di Cuori di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, scrive El Pais.Tra moda, enogastronomia, cultura e artigianato, mattinata esplosiva con le meraviglie della Campania nel mondo. È stata una mattinata davvero effervescente ...