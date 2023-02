Le Juve si gode i suoi gemelli del gol: non sono Vlahovic e Di Maria (Di domenica 26 febbraio 2023) La Juve ha bisogno di grandi campioni per vincere nei prossimi anni, ma sembra che i nuovi gemelli del gol li abbia creati in casa propria. Da diverso tempo a questa parte si parla di un calcio italiano in grave crisi di identità e di risultati, con i soldi che sono sempre di meno e dunque si deve in qualche modo provare a dar vita a un piano B. La Juventus ce l’ha fatta con la creazione della squadra Next Gen, permettendo così ad alcuni giovani di essere lanciati subito in Serie C, mentre ai giovanissimi di poter esprimersi con la Primavera. Certamente i risultati non sempre sono arrivati, ma in questa stagione si stanno ammirando i due grandi gemelli del gol bianconeri che insieme hanno segnato più gol di Di Maria e di Vlahovic. Collage ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 febbraio 2023) Laha bisogno di grandi campioni per vincere nei prossimi anni, ma sembra che i nuovidel gol li abbia creati in casa propria. Da diverso tempo a questa parte si parla di un calcio italiano in grave crisi di identità e di risultati, con i soldi chesempre di meno e dunque si deve in qualche modo provare a dar vita a un piano B. Lantus ce l’ha fatta con la creazione della squadra Next Gen, permettendo così ad alcuni giovani di essere lanciati subito in Serie C, mentre ai giovanissimi di poter esprimersi con la Primavera. Certamente i risultati non semprearrivati, ma in questa stagione si stanno ammirando i due grandidel gol bianconeri che insieme hanno segnato più gol di Die di. Collage ...

