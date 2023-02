Le fragili fondamenta del Sultano

Leggi su panorama

(Di domenica 26 febbraio 2023) In Turchia, dopo il terremoto scricchiola la credibilità di Recep Tayyip Erdogan, che ha basato il suo potere su due pilastri: islamizzazione ed edificazione forsennata. E anche se adesso «purga» chi si è arricchito tirando su case con materiali scadenti, lui per primo teme per le prossime elezioni. Oltre 45 mila vittime tra Turchia e Siria, con palazzi che continuano a crollare senza un’apparente ragione, e la conta dei morti che non accenna ad arrestarsi. «I numeri potrebbero più che raddoppiare» ha già annunciato il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni unite, Martin Griffiths, in visita a Kahramanmaras, epicentro della prima scossa. E pensare che poteva essere un anno d’oro per Recep Tayyip Erdogan: il presidente turco era già pronto a spendere cifre esagerate per festeggiare degnamente i cento anni dalla fondazione della moderna Turchia e i vent’anni ...