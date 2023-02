Lazio, una gioia per Sarri: la Sampdoria è avvisata (Di domenica 26 febbraio 2023) Una minaccia in più attende la formazione di Dejan Stankovic nell’appuntamento di domani sera: la Lazio può sfoggiare un recupero importante Maurizio Sarri punta al match con la Sampdoria per dare seguito alla vittoria della scorsa settimana contro la Salernitana. L’ultimo periodo della Lazio è stato frenato da alcune gare sottotono. Dopo il pesante successo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 febbraio 2023) Una minaccia in più attende la formazione di Dejan Stankovic nell’appuntamento di domani sera: lapuò sfoggiare un recupero importante Mauriziopunta al match con laper dare seguito alla vittoria della scorsa settimana contro la Salernitana. L’ultimo periodo dellaè stato frenato da alcune gare sottotono. Dopo il pesante successo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

