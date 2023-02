Lazio-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di domenica 26 febbraio 2023) Lazio in campo nel “Monday Night” che dovrebbe dare ai biancocelesti la rincorsa necessaria per affrontare un marzo complesso. In poco più di quindici giorni arriveranno infatti la sfida in trasferta al Napoli... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023)in campo nel “Monday Night” che dovrebbe dare ai biancocelesti la rincorsa necessaria per affrontare un marzo complesso. In poco più di quindici giorni arriveranno infatti la sfida in trasferta al Napoli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - laziopress : SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Sampdoria - sportface2016 : #Lazio, #Immobile pronto per la #Sampdoria: 15 gol in 17 partite coi blucerchiati - LazioNews_24 : Sampdoria, i convocati di Stankovic per la sfida alla Lazio - CalcioPillole : #Sampdoria, i convocati per la #Lazio: tante assenze per #Stankovic. #LazioSamp. -