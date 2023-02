Lazio-Milinkovic Savic e tre mesi per conoscere il futuro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sergejcon untutto da scrivere, l’agente intanto porta a Lotito offerte per la cessione Sergejcon untutto da scrivere, l’agente intanto porta a Lotito offerte per la cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kezman avrebbe messo sul tavolo del patron biancoceleste diverse offerta da 40 milioni. Una via di mezzo tra la richiesta di Lotito e la possibilità di perderlo a zero qualora dovesse andare avanti il braccio di ferro. Arsenal, West Ham e Newcastle sulle tracce del serbo. L'articolo proviene da Calcio News 24.