Lazio | Lotito | «La Lazio punta sulla crescita del nostro calcio con i fatti | non a parole»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Claudio, presidente della, ha parlato aStyle 1900 Official Magazine del percorso dei biancocelesti in questa stagione Claudio, presidente della, ha parlato aStyle 1900 Official Magazine.MERCATO – «I mesi di gennaio e febbraio sono stati forieri per ladi importanti novità. Il mercato si è chiuso con un importante tassello messo a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Parlo di Luca Pellegrini: un giocatore importante, di rango europeo, che fortissimamente è voluto arrivare nella squadra del cuore per abbracciarne il progetto tecnico. Con lui, altri importanti innesti più giovani che a lungo termine, ne sono ...