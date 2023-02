Lautaro Martinez, parole dure e una frase che fa riflettere. Chi vuol capire… (Di domenica 26 febbraio 2023) Lautaro Martinez dopo Bologna-Inter non risparmia critiche, giustificatissime, all’intero ambiente. L’argentino è duro in primis con i suoi compagni e contraddice anche Inzaghi dicendo che nemmeno il secondo tempo è stato giocato bene (vedi dichiarazioni). Le parole sono quelle di un vero capitano, peccato che oggi la fascia non fosse sul suo braccio parole dure – Lautaro Martinez al termine di Bologna-Inter non cerca alibi né giustificazioni: l’argentino è il primo (e anche l’unico) ad ammettere la disfatta sotto ogni punto di vista e a criticare l’atteggiamento generale di un gruppo dove qualcuno ha meno motivazioni di quante ne dovrebbe avere. E dove soprattutto, dopo una vittoria pesante e importante come quella ottenuta contro il Porto, si fanno puntualmente dieci ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)dopo Bologna-Inter non risparmia critiche, giustificatissime, all’intero ambiente. L’argentino è duro in primis con i suoi compagni e contraddice anche Inzaghi dicendo che nemmeno il secondo tempo è stato giocato bene (vedi dichiarazioni). Lesono quelle di un vero capitano, peccato che oggi la fascia non fosse sul suo braccioal termine di Bologna-Inter non cerca alibi né giustificazioni: l’argentino è il primo (e anche l’unico) ad ammettere la disfatta sotto ogni punto di vista e a criticare l’atteggiamento generale di un gruppo dove qualcuno ha meno motivazioni di quante ne dovrebbe avere. E dove soprattutto, dopo una vittoria pesante e importante come quella ottenuta contro il Porto, si fanno puntualmente dieci ...

