Lautaro Martinez: «Deluso! Se non hai motivazione per giocare all'Inter…» (Di domenica 26 febbraio 2023) Lautaro Martinez dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio 1-0 in un'intervista su DAZN è chiaramente deluso per la prestazione della squadra e il risultato finale. DELUSO – Lautaro Martinez dopo Bologna-Inter ha parlato così su DAZN: «È mancato l'approccio alla partita per come si doveva. Sono d'accordo con il mister. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Sono un po' deluso della prestazione, adesso dobbiamo recuperare le energie e pensare al Lecce. La pioggia e il vento valeva per entrambe le squadre, loro sono stati superiori a noi e questo deve essere un messaggio di essere più compatti per alzare il livello di allenamento. Veniamo da una bella settimana dopo la vittoria contro Udinese e Porto, stavamo bene, però oggi è mancato l'approccio. Una sconfitta che non volevamo, ora il Napoli è a +18 e ...

