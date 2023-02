Lautaro: 'Così non si va da nessuna parte, è un allarme'. E poi è polemica con Sky (Di domenica 26 febbraio 2023) "Io sono chiaro, con i compagni e davanti al microfono. Se c'è una cosa da dire, la dico". Lo spiega lo stesso Lautaro Martinez, che si presenta a Sky dopo l'amara Bologna - Inter come rappresentante ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) "Io sono chiaro, con i compagni e davanti al microfono. Se c'è una cosa da dire, la dico". Lo spiega lo stessoMartinez, che si presenta a Sky dopo l'amara Bologna - Inter come rappresentante ...

