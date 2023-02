L’arbitro cade nel tranello, ‘scippa’ il Benevento e inguaia Stellone (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiù che di fortuna sarà stata compensazione divina. La traversa colpita da Simic ben oltre il novantesimo sta ancora tremando, ma guai a parlare di buona sorte. Se quel pallone fosse entrato il Benevento sarebbe tornato da Ascoli con lo status di ‘derubato’, perché il secondo giallo sventolato sotto il naso ad Improta è un’invenzione che fa concorrenza a quelle di Archimede Pitagorico. La palla rimbalza dopo il rinvio, Improta va a contrastare Caligara che stramazza al suolo come colpito da un meteorite. L’arbitro Cosso di Reggio Calabria, ben appostato, neppure ci pensa su. Doppio giallo e conseguente rosso per il capitano del Benevento, che oltre ad abbandonare il campo con oltre un’ora di anticipo dovrà saltare anche il turno infrasettimanale contro il Sudtirol. Una beffa nella ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiù che di fortuna sarà stata compensazione divina. La traversa colpita da Simic ben oltre il novantesimo sta ancora tremando, ma guai a parlare di buona sorte. Se quel pallone fosse entrato ilsarebbe tornato da Ascoli con lo status di ‘derubato’, perché il secondo giallo sventolato sotto il naso ad Improta è un’invenzione che fa concorrenza a quelle di Archimede Pitagorico. La palla rimbalza dopo il rinvio, Improta va a contrastare Caligara che stramazza al suolo come colpito da un meteorite.Cosso di Reggio Calabria, ben appostato, neppure ci pensa su. Doppio giallo e conseguente rosso per il capitano del, che oltre ad abbandonare il campo con oltre un’ora di anticipo dovrà saltare anche il turno infrasettimanale contro il Sudtirol. Una beffa nella ...

