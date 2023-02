L’ambiguità del Pd e una sinistra che ha smarrito i propri valori (di M. Tarantino) (Di domenica 26 febbraio 2023) Qualche giorno fa in un editoriale su La Stampa Luigi Manconi rendeva plasticamente l’idea di come la sinistra nel Paese oggi sia smarrita e colpita da una crisi profonda che scende fino ai suoi istinti primari e alle pulsioni stesse da cui prende vita. Alcune di queste pulsioni, che decliniamo in “valori” solo per eluderne la loro profonda influenza, rispondono a veri e propri bisogni, ovvero condizioni base, con cui un soggetto o una comunità è disposta a riconoscersi in un partito. Per quanto ci si sia sforzati, almeno nelle dichiarazioni, a promuovere un percorso costituente, rimasto per lo più solo negli auspici di circostanza e nelle frasi vuote (o per lo meno inascoltate) di alcune mozioni, il tema sulla scala valoriale del Partito Democratico rimane ancora irrisolto, o quanto meno ambiguo, in equilibrio su un ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Qualche giorno fa in un editoriale su La Stampa Luigi Manconi rendeva plasticamente l’idea di come lanel Paese oggi sia smarrita e colpita da una crisi profonda che scende fino ai suoi istinti primari e alle pulsioni stesse da cui prende vita. Alcune di queste pulsioni, che decliniamo in “” solo per eluderne la loro profonda influenza, rispondono a veri ebisogni, ovvero condizioni base, con cui un soggetto o una comunità è disposta a riconoscersi in un partito. Per quanto ci si sia sforzati, almeno nelle dichiarazioni, a promuovere un percorso costituente, rimasto per lo più solo negli auspici di circostanza e nelle frasi vuote (o per lo meno inascoltate) di alcune mozioni, il tema sulla scalaale del Partito Democratico rimane ancora irrisolto, o quanto meno ambiguo, in equilibrio su un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaMalpezzi : Il PPE ha annullato l’evento di Napoli a causa delle gravi dichiarazioni pro Putin pronunciate da Berlusconi. Tajan… - SevenUp89 : @Artventuno @CucchiRiccardo Come esiste una sinistra che usa il mito del comunismo in eterno negando pure se stessi… - goffredodotcom : @putino @SalvatoreFusar8 È OVVIAMENTE voluto. Non parliamo dell'arial o del times che te l'ha scelto lo stampatore,… - UmbertoR5 : @nathan0x @MarioScelzo1 @pdnetwork Può essere. Non farà di meglio Bonaccini. L'ambiguità delle linea PD degli ultim… - salvato57119694 : @stanzaselvaggia Secondo te solo con l'ambiguità del terzo polo che poi chi lo ha stabilito che è terzo si cerca di acchiappare qual he voto -