La verità sulla Ferrari: "C'è una cosa sola che fa sperare", cosa ci aspetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Si riparte come ci si era lasciati a fine novembre. Una Red Bull da battere, una Ferrari competitiva e un gradino sotto al team della bevanda energetica. Aun passo dall'inizio della stagione (domenica prossima in Bahrain), si è chiusa la tre giorni di test proprio a Sakhir. La Red Bull è in gran forma e in pista si è dimostrata subito performante e bilanciata, tanto che sia Verstappen che Pérez (ieri davanti a tutti nell'ultima giornata di test in 1'30”305 e 133 giri realizzati) hanno dovuto compiere traiettorie semplici al volante quando c'era da guidare la nuova monoposto di Milton Keynes. La Ferrari continua a essere molto forte sul giro-secco, ma il vero obiettivo di stagione sarà migliorare sul passo-gara, troppo altalenante nella seconda metà del 2022. Uno degli obiettivi già citati da Carlos Sainz proprio in questi giorni: far degradare le gomme ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Si riparte come ci si era lasciati a fine novembre. Una Red Bull da battere, unacompetitiva e un gradino sotto al team della bevanda energetica. Aun passo dall'inizio della stagione (domenica prossima in Bahrain), si è chiusa la tre giorni di test proprio a Sakhir. La Red Bull è in gran forma e in pista si è dimostrata subito performante e bilanciata, tanto che sia Verstappen che Pérez (ieri davanti a tutti nell'ultima giornata di test in 1'30”305 e 133 giri realizzati) hanno dovuto compiere traiettorie semplici al volante quando c'era da guidare la nuova monoposto di Milton Keynes. Lacontinua a essere molto forte sul giro-secco, ma il vero obiettivo di stagione sarà migliorare sul passo-gara, troppo altalenante nella seconda metà del 2022. Uno degli obiettivi già citati da Carlos Sainz proprio in questi giorni: far degradare le gomme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Per far luce sulla gestione del virus è necessario un organo parlamentare ad hoc. Invece, sinistra e grillini ostac… - FratellidItalia : ?? Ci siamo! Oggi è iniziato l’iter per l’istituzione della Commissione d’Inchiesta sul Covid. Facciamo luce sulla g… - galeazzobignami : É ufficialmente partita la Commissione di inchiesta sulla pandemia. Gli italiani meritano di sapere finalmente la… - GCTokyo1987 : RT @UchihaGiada: É possibile sapere la verità? Loro due hanno pure mentito su tutto pure sulla storia dell' intimità visto che hanno stacca… - AnnaTagliafierr : RT @Rocco41432710: @AlbertoFazolo Ho iniziato a leggere il suo libro, che consiglio per comprendere le verità sulla guerra -