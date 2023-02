La tragedia del Grignone, mercoledì sarà lutto cittadino (Di domenica 26 febbraio 2023) Almè. sarà lutto cittadino ad Almè, mercoledì. Nella giornata in cui verranno celebrati, insieme, i funerali di Christian Cornago e Riccardo Farina, i due giovani di 35 e 39 anni tragicamente scomparsi durante un’escursione sul monte Grignone, nel lecchese, sabato mattina, tutte le serrande del paese si abbasseranno in segno di rispetto. A renderlo noto, il comune di residenza dei ragazzi che ha scelto di postare sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale un messaggio breve ma forte, a testimonianza della volontà di rispettare il dolore delle famiglie colpite dal terribile lutto. “La tragica scomparsa dei giovani Christian Cornago e Riccardo Farina ha scosso fortemente la nostra Comunità. Siamo increduli e sgomenti per quanto accaduto. L’Amministrazione comunale è vicina al ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023) Almè.ad Almè,. Nella giornata in cui verranno celebrati, insieme, i funerali di Christian Cornago e Riccardo Farina, i due giovani di 35 e 39 anni tragicamente scomparsi durante un’escursione sul monte, nel lecchese, sabato mattina, tutte le serrande del paese si abbasseranno in segno di rispetto. A renderlo noto, il comune di residenza dei ragazzi che ha scelto di postare sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale un messaggio breve ma forte, a testimonianza della volontà di rispettare il dolore delle famiglie colpite dal terribile. “La tragica scomparsa dei giovani Christian Cornago e Riccardo Farina ha scosso fortemente la nostra Comunità. Siamo increduli e sgomenti per quanto accaduto. L’Amministrazione comunale è vicina al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Naufragio sulle coste crotonesi, #Mattarella: ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indi… - FratellidItalia : ?? Esprimiamo profondo dolore per questa ennesima tragedia del mare. Il Governo Meloni è impegnato a fermare le part… - MSF_ITALIA : ??Una nuova tragedia davanti alle coste di #Crotone Almeno 40 le vittime del #naufragio , tra loro diversi bambini… - francesco6208 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: La terribile tragedia dei migranti sulle coste del crotonese ci lascia sgomenti. L’Europa deve fare di più… - PaoloCaminiti1 : RT @FratellidItalia: ?? Esprimiamo profondo dolore per questa ennesima tragedia del mare. Il Governo Meloni è impegnato a fermare le partenz… -